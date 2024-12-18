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اليابان.. إلغاء محاولة لإطلاق صاروخ إلى الفضاء

اليابان.. إلغاء محاولة لإطلاق صاروخ إلى الفضاء
18 ديسمبر 2024 10:45

أعلنت شركة "سبيس وان" اليابانية الناشئة المتخصصة في مجال الفضاء، إلغاء محاولتها الثانية لإطلاق صاروخ يحمل أقماراً اصطناعية إلى المدار بعد دقائق من الإقلاع اليوم الأربعاء، وذلك بعد تسعة أشهر من انتهاء محاولة الإطلاق الأولى للشركة بانفجار الصاروخ.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية، كيودو، أن صاروخ كايروس رقم 2 التابع للشركة انطلق من ميناء الفضاء كيي في كوشيموتو بمحافظة واكاياما اليابانية.

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وأكدت الشركة أنها ألغت إطلاق الصاروخ في منتصف الرحلة.

وجاءت رحلة اليوم، التي تأجلت يوم السبت الماضي بسبب الرياح القوية، بعد تسعة أشهر من رحلة أولى فاشلة في مارس الماضي، عندما انفجر الصاروخ بعد وقت قصير من إطلاقه في أعقاب إرسال أمر بالتدمير الذاتي، وقالت الشركة إن الفشل حدث بسبب خطأ في حساب قوة دفع الصاروخ.

 

المصدر: وام
اليابان
صاروخ
الفضاء
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