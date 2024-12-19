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ارتفاع كبير لعدد قتلى الإعصار "تشيدو" في موزامبيق

آثار دمار خلفه الإعصار "تشيدو" في موزامبيق
19 ديسمبر 2024 19:43

قال معهد الكوارث الطبيعية في موزامبيق، اليوم الخميس، إن عدد قتلى الإعصار "تشيدو" في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا ارتفع إلى 73.
كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 45 شخصا جراء الإعصار.
كان الإعصار ضرب أولا أرخبيل مايوت، وهو أحد أقاليم فرنسا ما وراء البحار، مخلفا عشرات القتلى والجرحى ودمارا هائلا.
وقال مسؤولون فرنسيون إن المئات أو ربما الآلاف لقوا حتفهم في مايوت.
مع استمرار تعذر الوصول إلى العديد من المناطق في مايوت ودفن بعض الضحايا قبل إحصائهم رسميا، قد يستغرق الأمر أياما لاكتشاف حجم الدمار والخسائر بالكامل.
وقال عبد الواحد صوميلا، رئيس بلدية العاصمة، لإذاعة فرنسا الدولية صباح الثلاثاء، إنه تم تأكيد 22 حالة وفاة وأكثر من 1400 إصابة. فيما انقطعت الكهرباء والماء والاتصالات عن العديد من المناطق.

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المصدر: وكالات
موزمبيق
إعصار
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