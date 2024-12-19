ماكرون يتعهد بإعادة بناء مايوت بعد مرور "تشيدو"

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، ببذل بلاده كل ما بوسعها لإعادة بناء أرخبيل مايوت، وهو أحد أقاليم فرنسا ما وراء البحار دمره إعصار "تشيدو".

ووصل ماكرون إلى الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، لتفقد حجم الدمار الذي خلفه الإعصار.

وقالم الرئيس الفرنسي برحلة جوية فوق المنطقة، بهدف تقييم حجم الأضرار التي خلفها الإعصار، قبل أن يقوم بزيارة المستشفى هناك، ويتفقد أحد الأحياء المدمرة.

وقالت السلطات الفرنسية إن الإعصار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا، وإصابة أكثر من 1500، بالاضافة إلى وجود أكثر من 200 شخص في حالة حرجة. لكن السلطات تخشى أن يكون عدد القتلى أعلى بكثير. وقال فرانسوا كزافييه بيوفيل، حاكم الإقليم إن عدد القتلى قد يصل إلى عدة مئات في أعقاب أقوى إعصار يشهده الإقليم الفرنسي، الذي يقع قبالة سواحل شرق أفريقيا، منذ ما يقرب من قرن.

وكان إعصار "تشيدو" قد ضرب جزيرة مايوت، يوم السبت الماضي، مصحوبا بؤياح وعواصف بلغت سرعتها 220 كيلومترا في الساعة، مخلفا وراءه دمارا هائلا.

وحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فإن 175 ألف شخص على الأقل تضرروا جراء الإعصار، الذي دمر حوالي 24 ألف منزل، بالإضافة إلى العديد من المدارس والمرافق الصحية.