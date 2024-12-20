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إضرابات القطارات في سيدني تهدد احتفالات ليلة رأس السنة

إضرابات القطارات في سيدني تهدد احتفالات ليلة رأس السنة
20 ديسمبر 2024 08:55

 قد تتعرض عروض الألعاب النارية في سيدني في ليلة رأس السنة للإلغاء بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، حسبما أفادت الشرطة الأسترالية اليوم الجمعة.
وقالت مفوضة شرطة نيو ساوث ويلز، كارين ويب، إنها "قلقة بشدة" بشأن السلامة بسبب الإجراءات الصناعية التي تنفذها نقابات النقل في المدينة.
وأوضحت في مؤتمر صحفي:"في كل عام نعمل على تأمين ليلة رأس السنة الجديدة على أساس أن 250 ألف شخص يمكنهم دخول المدينة ثم مغادرتها بأمان".
وأضافت: "مغادرة المدينة تعتمد على الوصول إلى وسائل النقل، بما في ذلك القطارات. وإذا لم تكن القطارات متاحة ولا يستطيع الناس مغادرة المدينة، فإنني أعتبر أن ذلك يشكل خطراً كبيراً على الجمهور".
وقالت ويب إنها لم تستبعد أن توصي الحكومة بإلغاء الألعاب النارية. وأضافت: "الأمر بهذه الخطورة".
وكان أعضاء نقابة السكك الحديدية والحافلات والترام قد صوتوا في وقت سابق من هذا الأسبوع للبدء في تنفيذ إضراب اعتبارا من 28 ديسمبر الجاري، في إطار مطالبهم بعقد صفقة أفضل للأجور. ومن المتوقع أن يحضر أكثر من مليون مشاهد على واجهة ميناء سيدني لمتابعة عرض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة، حيث من المتوقع أن تضيء الألعاب النارية الميناء من جسر ميناء سيدني، ومبنى أوبرا سيدني، وأسقف المباني عبر خط الأفق. 

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المصدر: د ب أ
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سيدني
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