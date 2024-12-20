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حريق هائل يودي بحياة 9 أشخاص في تايوان

حريق هائل يودي بحياة 9 أشخاص في تايوان
20 ديسمبر 2024 09:30

 أودى حريق هائل اندلع يوم الخميس في مبنى ضخم قيد الإنشاء لتجهيز الأغذية بوسط تايوان بحياة تسعة أشخاص، وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية.
وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي جدارا من الدخان الرمادي الداكن وألسنة اللهب تتصاعد من أحد جوانب المبنى المؤلف من خمسة طوابق في مدينة تايتشونج.
ولم يحدد بعد سبب الحريق، لكن حكومة تايتشونج قالت إنه انتشر بسرعة بسبب وجود كمية كبيرة من الألواح الرغوية في الموقع.
وذكرت وسائل إعلام تايوانية أن شخصاً لاقى حتفه بعد أن قفز من الطابق الثالث، وعثر رجال الإطفاء على الضحايا الآخرين في عملية بحث امتدت حتى المساء. وتم إنقاذ 19 شخصاً.
وكان المبنى قيد الإنشاء لصالح سلسلة متاجر «بي إكس مارت». 

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المصدر: د ب أ
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