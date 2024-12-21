سقوط قتلى خلال حادث تدافع في نيجيريا

لقى عشرة أشخاص حتفهم، بينهم أطفال، اليوم السبت، في حادث تدافع خلال فعالية توزيع مواد غذائية بمناسبة عيد الميلاد فى نيجيريا.

وقالت جوزفين أديه، المتحدثة باسم الشرطة، في بيان، إن التدافع حدث، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في كنيسة في مايتاما، وهي منطقة راقية في أبوجا، حيث أجلي أكثر من ألف شخص.

وهذا هو التدافع الثاني من نوعه، خلال أسبوع، في أكبر دولة أفريقية من حيث تعداد السكان، فيما تنظم مؤسسات محلية وكنائس وأفراد بشكل متزايد، فعاليات خيرية، قبل عيد الميلاد.

وأظهرت لقطات مصورة، انتشرت على نطاق واسع، بدا أنها من موقع الحادث، جثثا هامدة ملقاة على الأرض، بينما كان أشخاص يصرخون طلبا للمساعدة.

وقالت المتحدثة إن بعض المصابين تلقوا العلاج وخرجوا من المستشفيات، بينما يواصل آخرون تلقي الرعاية الطبية.