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الهند تعلن الحداد 7 أيام تكريماً لرئيس الوزراء السابق

الهند تعلن الحداد 7 أيام تكريماً لرئيس الوزراء السابق
27 ديسمبر 2024 15:07

 ذكر مسؤولون اليوم الجمعة أن السلطات في الهند أعلنت عن فترة حداد لمدة سبعة أيام، تكريماً لرئيس وزراء الهند السابق مانموهان سينج، بينما أشاد السياسيون والعامة بسينج، والذي يعتبر على نطاق واسع مهندس برنامج الإصلاح الاقتصادي في الهند. وتم وضع جثمان سينج في نعش زجاجي، مزينا بالورود وملفوفا بالعلم الهندي، بينما قدم الزعماء والمعزون تعازيهم.
وزار رئيس الوزراء ناريندرا مودي منزله وقدم تعازيه لأسرته. وذكر مودي في وقت لاحق في رسالة فيديو أن حياة سينج كانت انعكاساً لأمانته وبساطته. وأضاف مودي، «لقد أنقذ البلاد من أزمة اقتصادية بتوفير طريق نحو اقتصاد جديد.
وبوصفه رئيساً للوزراء، فإن مساهمته في تنمية البلاد وتقدمها ستظل في الأذهان دائماً». و يعد سينج أحد رؤساء الوزراء في الهند الذين قضوا أطول فترة في المنصب وصلت إلى 10 سنوات، وكان قد تم اختياره رئيساً للوزراء عام 2004 واكتسب سمعة باعتباره شخصاً يتمتع بنزاهة شخصية كبيرة. وانتخب سينج لولاية ثانية من عام 2009 إلى عام 2014 .

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المصدر: د ب أ
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