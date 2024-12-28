أوكرانيا تقصف منشأة عسكرية في الأراضي الروسية

قالت أوكرانيا، اليوم السبت، إنها استهدفت مستودعا لتخزين وصيانة طائرات مسيرة بعيدة المدى في منطقة "أوريول" الروسية.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، في بيان على تطبيق "تلغرام"، إن الهجوم وقع يوم الخميس ونفذته القوات الجوية الأوكرانية.

وأضافت "نتيجة للهجوم، جرى تدمير مستودع مصنوع من عدة هياكل خرسانية محصنة لتخزين وصيانة وإصلاح طائرات مسيرة".

ولم تصدر روسيا تعليقا على الهجوم.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، في وقت سابق اليوم السبت، إنها أسقطت 15 من أصل 16 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية، بينما فقدت أثر الطائرة المتبقية على شاشات الرادار.