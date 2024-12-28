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بوتين يكشف معلومات بشأن طائرة أذربيجان المنكوبة

لخظة تحطم طائرة أذربيجان المنكوبة
28 ديسمبر 2024 17:18

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، معلومات جديدة بشأن طائرة الركاب الأذربيجانية التي تحطمت الأربعاء أثناء رحلة إلى غروزني في الشيشان.
وقال بوتين إن الدفاع الجوي الروسي كان نشطا أثناء هبوط الطائرة المنكوبة، بحسب الكرملين.
جاءت تصريحات بوتين خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

  • كلب مدرب يبحث عن ناجين تحت حطام طائرة أذربيجان المنكوبة (أرشيفية)
    كلب مدرب يبحث عن ناجين تحت حطام طائرة أذربيجان المنكوبة (أرشيفية)
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وقالت الرئاسة الروسية إن بوتين أبلغ علييف أنه "خلال ذلك الوقت، تعرضت غروزني و(بلدة) موزدوك وفلاديكافكاز لهجمات من طائرات مسيّرة قتالية وأن الدفاع الجوي الروسي كان يصد هذه الهجمات".
لكن بوتين لم يوضح ما إذا كان الدفاع الجوي الروسي قد أصاب الطائرة الأذربيجانية بشكل مباشر.

  • قوات أمن وفرق إنقاذ في مسرح تحطم طائرة أذربيجان المنكوبة
    قوات أمن وفرق إنقاذ في مسرح تحطم طائرة أذربيجان المنكوبة

وإن لم يقر بوتين بمسؤولية بلاده عن الحادث، إلا أنه قدم اعتذاره لنظيره علييف.
وقال الكرملين إن "فلاديمير بوتين قدم اعتذاره لكون هذا الحادث المأسوي وقع في المجال الجوي الروسي".
كانت الخطوط الجوية الأذربيجانية قالت، أمس الجمعة، إن "النتائج الأولية" للتحقيق تشير إلى أن سقوط الطائرة يعود إلى "تدخّل خارجي مادي وتقني".

  • فرق إنقاذ تتفقد حطام الطائرة المنكوبة
    فرق إنقاذ تتفقد حطام الطائرة المنكوبة

وتحطمت طائرة "إمبراير 190" للخطوط الجوية الأذربيجانية في غرب كازاخستان، الأربعاء، أثناء رحلة بين عاصمة أذربيجان باكو وغروزني عاصمة جمهورية الشيشان في روسيا. وأسفر الحادث عن مقتل 38 شخصا من أصل 67 كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

المصدر: وكالات
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