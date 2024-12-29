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أوكرانيا تدلي ببيان عن المعارك في جبهات القتال

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
29 ديسمبر 2024 23:11

قالت السلطات الأوكرانية إن جبهات قتال عدة شهدت معارك عنيفة، اليوم الأحد بينها منطقة كورسك في روسيا.
وأوضحت قيادة أركان الجيش الأوكراني أن أجزاء في منطقة كورسك غربي روسيا، التي تسيطر عليها أوكرانيا، شهدت مرة أخرى قتالا عنيفا.
ووفقا لتقرير الوضع المسائي من الأركان العامة في كييف، فقد وقع 35 هجوما في المنطقة خلال اليوم، وكانت هذه الهجمات مدعومة بشكل كبير من قبل المدفعية.
ولم يقدم الجيش الأوكراني معلومات عن المواقع الدقيقة التي شهدت القتال.
كانت القوات الأوكرانية فاجأت روسيا، في الصيف الماضي، بالتوغل داخل منطقة كورسك.
وتستمر المعارك العنيفة أيضا في شرق أوكرانيا، حيث استهدفت منطقة بكروفسك على أطراف إقليم دونباس.
وأكد الجنرالات في كييف أن الهجمات صُدت.

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المصدر: د ب أ
كورسك
معارك
جبهات القتال
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