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بايدن ينعى الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر

بايدن ينعى الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر
30 ديسمبر 2024 07:47

نعى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر الذي توفي  يوم الأحد عن عمر يناهز 100 عام.

وقال بايدن في بيان: "اليوم، فقدت أميركا والعالم قائداً استثنائياً، ورجل دولة، ورجل خير".

وأضاف بايدن "بفضل تعاطفه ووضوحه الأخلاقي، عمل على القضاء على الأمراض، وصنع السلام، وتعزيز الحقوق المدنية وحقوق الإنسان، ودعم الانتخابات الحرة والنزيهة، وإيواء المشردين، ودائماً ما كان يدافع عن الأضعف بيننا. لقد أنقذ ورفع وغير حياة الناس في جميع أنحاء العالم".


وأكد بايدن أن كارتر كان رجلا ذو مبدأ، وإيمان، وتواضع. وقال:"لقد أظهر أننا أمة عظيمة لأننا شعب طيب - شرفاء ونبلاء، شجعان ومتسامحون، متواضعون وأقوياء". وأمر بايدن بإقامة جنازة رسمية لكارتر في واشنطن، الذي كان أطول رئيس أميركي عمراً في تاريخ الولايات المتحدة.

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المصدر: وكالات
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