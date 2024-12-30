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كوريا الجنوبية.. عودة طائرة إلى المطار بعد إقلاعها

رحلة طيران جيجو رقم 7C2216 بعد هبوطها في مطار موان الدولي، كوريا الجنوبية
30 ديسمبر 2024 09:40

عادت طائرة تابعة لشركة "جيجو إير" إلى المطار الذي أقلعت منه في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، بسبب المشكلة  نفسها في عجلات الهبوط التي كانت السبب في حادث لطائرة من نفس الطراز وقع في اليوم السابق أسفر عن مقتل 179 شخصا، وفقاً لمصادر في الصناعة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الرحلة رقم 7سي101 التابعة لجيجو إير، أقلعت من مطار جيمبو الدولي متجهة إلى جزيرة جيجو في الساعة 6:37 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين (2137 بتوقيت جرينتش يوم الأحد)، وقد اكتشفت مشكلة في معدات الهبوط بعد وقت قصير من الإقلاع. وأبلغت شركة الطيران الركاب الـ161 عن العطل الميكانيكي الناجم عن مشكلة في عجلات الهبوط، وعادت الطائرة إلى مطار جيمبو عند الساعة 25:7 صباحا. وتخطط جيجو إير لاستئناف رحلتها باستخدام طائرة بديلة.

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