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أول تعليق من ترامب على حادث نيو أورليانز

أول تعليق من ترامب على حادث نيو أورليانز
1 يناير 2025 22:59

علق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الهجوم الدامي بشاحنة على حشد في نيو أورلينز الأربعاء.

وقُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 35 آخرون عندما دهست شاحنة صغيرة حشداً من المحتفلين برأس السنة في حي سياحي في مدينة نيو أورلينز الأميركية.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: "إنّ معدل الجريمة في البلاد وصل إلى مستوى لم يشهده أحد من قبل".

غير أنّ مكتب التحقيقات الفدرالي كان قد أفاد عن انخفاض الجرائم العنيفة بشكل حاد في جميع أنحاء البلاد.

ووقع الهجوم قرابة الساعة 3,15 فجر الأربعاء (09,15 بتوقيت غرينتش)، في منطقة مكتظة بالمحتفلين بالعام الجديد في شارع كانال وبوربون في الحي التاريخي والسياحي الشهير المعروف باسم "الحي الفرنسي".

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المصدر: وكالات
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دونالد ترامب
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