حرق نحو ألف سيارة في ليلة رأس السنة بفرنسا

قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إن مئات الآلاف من الأشخاص احتفلوا بالعام الجديد في شارع الشانزليزيه في باريس بعروض مسرحية وموسيقى في الشارع الشهير، وعروض الألعاب النارية، برغم إحراق قرابة ألف سيارة.



وأعلن ريتايو أن 984 سيارة اشتعلت في شتى أرجاء البلاد.



وتم القبض على 420 شخصاً، احتجزت الشرطة منهم 310 أشخاص.



وأفادت تقارير أولية بأن الاحتفالات، التي كان من المتوقع أن تجذب حوالي مليون شخص مثل العام الماضي، قد جرت وسط أجواء هادئة إلى حد كبير.



وتم نشر حوالي 10 آلاف من رجال الشرطة في العاصمة الفرنسية واتخاذ تدابير أمنية خاصة لتأمين الاحتفالات عبر الشارع الرئيسي الذي تم إغلاقه أمام حركة المرور.