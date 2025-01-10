السبت 11 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الحزب الحاكم في كندا يختار زعيماً جديداً

سيظل ترودو في منصب رئيس الوزراء حتى يجري اختيار زعيم جديد
10 يناير 2025 11:42

أعلن الحزب الليبرالي الحاكم في كندا أنه سيجري الإعلان عن رئيس الوزراء المقبل في 9 مارس بعد تصويت لاختيار قيادة الحزب، وذلك بعد استقالة جاستن ترودو هذا الأسبوع، وفقا لما ذكره قادة الحزب مساء الخميس. وسيظل ترودو في منصب رئيس الوزراء حتى يجري اختيار زعيم جديد. وأبرز المرشحين لقيادة الحزب الليبرالي هما مارك كارني، محافظ البنك المركزي السابق، وكريستيا فريلاند، وزيرة المالية السابقة، التي أدت استقالتها المفاجئة الشهر الماضي إلى استقالة ترودو.
وقال رئيس الحزب الليبرالي الكندي، ساتشيت ميهرا، في بيان: "بعد عملية شاملة وآمنة على مستوى البلاد، سيختار الحزب الليبرالي الكندي زعيما جديدا في 9 مارس، وسيكون جاهزا للمنافسة والفوز في انتخابات 2025".

أخبار ذات صلة
ترامب يدعو إلى ضم كندا للولايات المتحدة بعد استقالة ترودو
رئيس الوزراء الكندي يعلن استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم
المصدر: وكالات
جاستن ترودو
كندا
الانتخابات الرئاسية
آخر الأخبار
بعد ديوكوفيتش وموراي.. ماذا لو درب ميسي رونالدو؟
الرياضة
بعد ديوكوفيتش وموراي.. ماذا لو درب ميسي رونالدو؟
اليوم 12:44
مصرع 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في كولومبيا
الأخبار العالمية
مصرع 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في كولومبيا
اليوم 12:33
الأردن يستعد لتصفيات «مونديال 2026» بـ«وجوه جديدة»
الرياضة
الأردن يستعد لتصفيات «مونديال 2026» بـ«وجوه جديدة»
اليوم 12:32
«فيرست كونكويست» يقود «ثلاثية» خيول جودلفين في «ميدان»
الرياضة
«فيرست كونكويست» يقود «ثلاثية» خيول جودلفين في «ميدان»
اليوم 12:30
نائب المستشار الألماني يطالب بتشديد قانون حيازة السلاح
الأخبار العالمية
نائب المستشار الألماني يطالب بتشديد قانون حيازة السلاح
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©