الجيش الألماني ينشئ وحدة جديدة للأمن الداخلي

قال متحدث باسم الجيش الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الجيش يعتزم إنشاء وحدة عسكرية رابعة كبيرة مخصصة لتأمين البنية التحتية الحيوية والمرافق العسكرية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.

وذكر المتحدث في برلين اليوم السبت إن وحدة الأمن الداخلي المستقبلية ستتكون من جنود احتياط، وجنود نشطين، وستكون تحت قيادة موحدة، موضحاً أنها ستكون لذلك نشطة جزئياً.

وأمر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، العام الماضي، بإنشاء هيكل جديد للجيش الألماني، وذلك في ضوء تغير وضع التهديد والحاجة إلى القدرة على الانتصار عسكرياً في حرب دفاعية.

وفي الهيكل الجديد، سيتم وضع قوات الأمن الداخلي التابعة للجيش الألماني تحت قيادة القوات البرية اعتباراً من الأول من أبريل المقبل، ومن المقرر توسيعها بشكل أكبر.