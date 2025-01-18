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ترامب: قد أمنح "تيك توك" مهلة

شعار تطبيق "تيك توك"
19 يناير 2025 00:21

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، السبت، إنه سيمنح "على الأرجح" تطبيق "تيك توك" مهلة لمدة 90 يوما من الحظر المحتمل بعد توليه منصبه يوم الاثنين، وذلك وسط ترقب لمصير التطبيق الذي يضم 170 مليون مستخدم أميركي قبل الحظر المقرر سريانه الأحد.
وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية "تمديد 90 يوما هو شيء سيتم على الأرجح، لأنه مناسب.. وإذا قررت القيام بذلك، فمن المحتمل أن أعلن عنه يوم الاثنين".
وحذرت شركة "تيك توك"، في وقت متأخر الجمعة، من أنها ستوقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة الأحد ما لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن ضمانات لشركات مثل آبل وجوجل بأنها لن تواجه إجراءات قانونية عندما يدخل الحظر حيز التنفيذ.
وبموجب قانون صدر العام الماضي وأيدته المحكمة العليا بالإجماع الجمعة، فإن المنصة لديها حتى يوم الأحد لقطع العلاقات مع الشركة الأم الصينية "بايت دانس" أو إغلاق عملياتها في الولايات المتحدة.
ورفض البيت الأبيض تعليق "تيك توك" الجمعة، وأكد السبت أن الأمر متروك لإدارة ترامب القادمة لاتخاذ الإجراءات، مما يزيد من احتمال تنفيذ الحظر الأحد.

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