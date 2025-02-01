مقتل عناصر من داعش في الصومال إثر قصف أميركي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة شنت، اليوم السبت، "ضربات جوية" على عدد كبير من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في الصومال.

وقال ترامب، عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، إن هذه الضربات استهدفت قياديا في التنظيم المتشدد مكلفا بالتخطيط لاعتداءات، إضافة إلى "إرهابيين آخرين جندهم وقادهم في الصومال".

وأضاف الرئيس الأميركي أن الضربات أسفرت عن "تدمير كهوف كان هؤلاء يعيشون فيها وعن مقتل عدد كبير من الإرهابيين من دون المساس بالمدنيين".

وأوضح ترامب "هؤلاء القتلة، الذين وجدناهم مختبئين في الكهوف، هددوا الولايات المتحدة وحلفاءنا".

ولم يذكر ترامب اسم القيادي المستهدف أو يؤكد مقتله.

بدوره، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث إنه "بحسب تقييمنا الأولي، قُتل عدد من العناصر" في الضربات على جبال "غوليس" في شمال الصومال.

وأضاف الوزير أن "هذا الإجراء من شأنه أن يقلل بشكل أكبر من قدرة تنظيم داعش على التخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية التي تهدد الأميركيين".

وأكد في بيان "(إنها) ترسل إشارة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة مستعدة دائما للعثور على الإرهابيين الذين يهددونها هي وحلفاءنا والقضاء عليهم".