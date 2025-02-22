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حاكم كاليفورنيا يطلب 40 مليار دولار لتمويل التعافي بعد الحرائق

حاكم كاليفورنيا يطلب 40 مليار دولار لتمويل التعافي بعد الحرائق
22 فبراير 2025 17:15

ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن رسالة من حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية جافين نيوسوم أنه طلب من الكونجرس ما يقرب من 40 مليار دولار لتمويل مواجهة الكوارث وذلك لمساعدة لوس انجليس على التعافي وإعادة بناء المناطق التي أتت عليها حرائق الغابات المدمرة الشهر الماضي.
وقال نيوسوم في منشور على منصة إكس «سوف يتطلب الأمر نهجاً يشمل الجميع لإعادة البناء بعد الحرائق المدمرة في لوس انجليس»، وأشار في منشوره لتقرير الصحيفة.
وقال «إنني أطلب من الكونجرس أن يدعم الشعب الأميركي ويوفر تمويلاً لمواجهة الكوارث لمساعدة سكان كاليفورنيا على التعافي وإعادة البناء في أقرب وقت ممكن»، مؤكداً الرسالة التي كان لصحيفة واشنطن بوست السبق في الكشف عنها.
وشهدت منطقتا باسيفيك باليسيدز في لوس انجليس وألتادينا على الجانب الشرقي من المدينة أسوأ حرائق الغابات التي اندلعت في يناير.
وقتل ما لا يقل عن 29 شخصاًً في الحرائق التي أتلفت أو دمرت أكثر من 16 ألف مبنى.وكتب نيوسوم أيضا في رسالته إلى قادة الكونجرس أن كاليفورنيا قد تطلب المزيد من الأموال في المستقبل، لكن الأموال المطلوبة «ستدعم هذه المجتمعات بشكل مباشر في التعافي الفوري وطويل الأجل اللازم لإعادة بناء الحياة والممتلكات».
وذكر تقرير الصحيفة أن طلب التمويل يتضمن 16.8 مليار دولار لتغطية تكاليف التعامل مع الحرائق وإزالة الحطام وإصلاح الطرق والجسور والمباني العامة والمرافق.
وأضاف أن نيوسوم طلب أيضاً 9.9 مليار دولار إضافية للمساعدة في إعادة بناء المنازل والبنية التحتية.
وفي اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، حث حاكم كاليفورنيا الرئيس على دعم جهود الإغاثة الاتحادية للولاية.
وتتوقع منصة أكيو ويذر لتنبوءات الطقس أن تتجاوز الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات 250 مليار دولار، مما يجعلها أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.

 

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