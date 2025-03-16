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زيلينسكي يقيل رئيس هيئة الأركان العامة

الميجر جنرال أندريه هناتوف يحضر اجتماعا عسكريا (أرشيفية)
16 مارس 2025 21:57

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، رئيس هيئة الأركان العامة في إطار سعي كييف لتسريع إصلاح الجيش.
وعيّن زيلينسكي الميجر جنرال أندريه هناتوف رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة ليحل محل اللفتنانت جنرال أناتولي بارهيليفيتش، الذي سيتولى منصبا آخر.
نشر مرسوم تعيين هناتوف على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية.
وقال وزير الدفاع رستم أوميروف في بيان "نعمل باستمرار على تطوير القوات المسلحة لجعلها أكثر جاهزية للقتال. ولتحقيق ذلك، نغير نظام الإدارة ونضع معايير واضحة".
يتمتع هناتوف بخبرة عسكرية تصل إلى 27 عاما تدرج خلالها في الرتب من قائد لواء مشاة البحرية إلى قائد القوات في منطقة دونيتسك.
وأضاف الوزير أن بارهيليفيتش سيشرف الآن على المعايير العسكرية ويعزز الانضباط في الجيش.
هذا هذا التغيير مع دخول الأزمة الحالية عامها الرابع.
ويقدر محللون عسكريون أن حوالي 880 ألف شخص يخدمون حاليا في القوات المسلحة الأوكرانية.

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المصدر: رويترز
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هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة
الجيش الأوكراني
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