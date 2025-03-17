الثلاثاء 18 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجزائر ترفض استقبال رعايا قررت فرنسا إبعادهم

وزارة الخارجية الجزائرية
17 مارس 2025 22:30

أعلنت الجزائر، اليوم الاثنين، رفضها استقبال 60 من رعاياها قررت السلطات الفرنسية إبعادهم.
جاء الرفض خلال استقبال الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية في الجزائر لوناس مقرمان، القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر بشأن قائمة تلقتها الجزائر في 14 مارس بأسماء جزائريين "صادرة بحقهم قرارات إبعاد"، بحسب الوزارة.
وسلم مقرمان لمحاوره مذكرة شفهية تتضمن الرد الرسمي من السلطات الجزائرية.
كانت فرنسا سلمت القائمة، قبل بضعة أيام، إلى سفارة الجزائر في باريس.
وأورد بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية أن الجزائر "تؤكد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل. وتعترض على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين".
وأوضح البيان أن هذا اللقاء جاء "تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر في فرنسا يوم 14 مارس الجاري، وهي المقابلة التي تسلم خلالها قائمة بأسماء الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي". 
ولدى الإعلان الجمعة عن تقديم قائمة الجزائريين الذين قررت باريس إبعادهم، تحدث وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتييو عن "ملفات أشخاص معروفين لإخلالهم بالنظام العام".

أخبار ذات صلة
مارك كارني يدعو لتعزيز العلاقات مع أوروبا
هداف فرنسا يضع «البريميرليج» بديلاً ليوفنتوس
المصدر: وكالات
الجزائر
فرنسا
ترحيل
رعايا
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأميركي تستعد للإقلاع من حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: لن نسمح للحوثي بعرقلة حركة الملاحة بعد اليوم
اليوم 02:47
ترامب وبوتين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ترامب وبوتين يبحثان ملف حرب أوكرانيا اليوم
اليوم 02:47
آثار الدمار في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر تكشف عن مبادرة لنشر قوات حفظ سلام في غزة والضفة
اليوم 02:47
معبر حدودي بين لبنان وسوريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين على الحدود مع لبنان
اليوم 02:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©