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قتلى وجرحى بانفجار داخل منجم في إسبانيا

فرق إنقاذ أمام المنجم
31 مارس 2025 18:02

أودى حادث في منجم فحم بمنطقة "استورياس" في شمال إسبانيا بحياة ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، حسبما قالت هيئة الطوارئ في المنطقة اليوم الاثنين.
ونقلت السلطات المعنية المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج، اثنان على متن مروحيات واثنان آخران على متن سيارة إسعاف.
وقالت السلطات إن عاملين آخرين كانا في المنجم عند وقوع الحادث ولكنهما لم يصابا بأذى.
وأضاف المسؤولون إن القتلى الخمسة تتراوح أعمارهم بين 32 و54، وجميعهم من منطقة ليون المجاورة.
وأوضحت هيئة الطوارئ، في بيان، أنها أرسلت ثلاث مروحيات للمشاركة في عمليات المساعدة والإنقاذ في بلدية "ديجانا".
كانت وسائل الإعلام المحلية أول من أفادت بوقوع انفجار داخل منجم للفحم.
وأعلن أدريان باربون رئيس منطقة "استورياس"، حدادا لمدة يومين. كما أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عبر منصة "إكس"، عن تعازيه لأسر الضحايا.

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منجم
انفجار منجم
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