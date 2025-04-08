ترامب يعتزم توقيع أوامر تنفيذية جديدة

من المنتظر أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر تنفيذية اليوم الثلاثاء لزيادة إنتاج الفحم الذي يعتبر مصدراً للطاقة يمكن الاعتماد عليه في الولايات المتحدة لكنه ملوث للبيئة.

وقال مسؤولان رفيعا المستوى في البيت الأبيض إن ترامب سيستخدم سلطة الطوارئ التي يتمتع بها لكي يسمح باستئناف تشغيل بعض محطات توليد الكهرباء بالفحم للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد في ظل نمو نشاط مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما إنه من المنتظر توقيع الرئيس لهذه الأوامر بعد ظهر اليوم. يذكر أن الرئيس الجمهوري ترامب تعهد منذ وقت طويل بزيادة استخدام ما يسميه الفحم «الجميل» في تشغيل محطات توليد الكهرباء وغيره من الاستخدامات لكن هذا القطاع يتراجع منذ عقود.

ومن المتوقع أن توجه هذه الأوامر التنفيذية الوكالات الحكومية الاتحادية لتحديد مصادر الفحم في الأراضي الاتحادية وإلغاء القيود المفروضة على استخراجه ومنح الأولوية لاستخدام الفحم الموجود في الأراضي الأميركية.