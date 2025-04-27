الأحد 27 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل وإصابة شرطيين بإطلاق نار في جورجيا الأميركية

أفراد من الشرطة الأميركية (أرشيفية)
27 ابريل 2025 08:26

قال مسؤولون في إنفاذ القانون إن شرطيين من مقاطعة كولومبيا أصيبا بالرصاص في نقطة تفتيش مرورية مساء السبت، وأحدهما لقي حتفه. وأكد مكتب مأمور مقاطعة كولومبيا وفاة نائب للمأمور في حوالي الساعة 30:6 مساء (2230 بتوقيت جرنتش)، وأضاف أن نائبا آخر للمأمور نقل إلى المستشفى، حسبما أفادت محطة تلفزيون دبليو دي أر دبليو. وتم تحديد هوية المشتبه به، الذي كان في عربة تخييم بالقرب من علامة الميل 194 قبالة طريق بيلاير، وفقا لما ذكرته شرطة مقاطعة كولومبيا لمحطة تلفزيون دبليو دي أر دبليو. وافادت الشرطة بإن مروحيات ومسيرات تحلق في الجو من أجل إلقاء القبض على المشتبه به. وأصدر حاكم جورجيا برايان كيمب بيانا على منصة التواصل الاجتماعي إكس بشأن إطلاق النار.

أخبار ذات صلة
الإمارات تختتم مشاركتها في اجتماعات «البنك الدولي» و«صندوق النقد»
خلدون المبارك يناقش مع كبار المسؤولين في واشنطن خطط الإمارات الاستثمارية في أميركا
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
جورجيا
إطلاق نار
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
الجيش الهندي يعلن عن تبادل جديد لإطلاق النار مع باكستان
اليوم 11:21
الصحف الكتالونية: «كأس السعادة» تمحو آثار «لُعبة بيريز»!
الرياضة
الصحف الكتالونية: «كأس السعادة» تمحو آثار «لُعبة بيريز»!
اليوم 11:16
يوم الحسم في «البريميرليج».. سلوت يبحث عن إنجاز تاريخي مع ليفربول
الرياضة
يوم الحسم في «البريميرليج».. سلوت يبحث عن إنجاز تاريخي مع ليفربول
اليوم 11:12
تصدرت قصة نجاة الكلبة فاليري عناوين الصحف عقب إنقاذها
الترفيه
بعد فقدها 529 يوماً بجزيرة أسترالية.. تعرف إلى قصة نجاة الكلبة "فاليري"؟
اليوم 11:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©