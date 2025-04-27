مقتل وإصابة شرطيين بإطلاق نار في جورجيا الأميركية

قال مسؤولون في إنفاذ القانون إن شرطيين من مقاطعة كولومبيا أصيبا بالرصاص في نقطة تفتيش مرورية مساء السبت، وأحدهما لقي حتفه. وأكد مكتب مأمور مقاطعة كولومبيا وفاة نائب للمأمور في حوالي الساعة 30:6 مساء (2230 بتوقيت جرنتش)، وأضاف أن نائبا آخر للمأمور نقل إلى المستشفى، حسبما أفادت محطة تلفزيون دبليو دي أر دبليو. وتم تحديد هوية المشتبه به، الذي كان في عربة تخييم بالقرب من علامة الميل 194 قبالة طريق بيلاير، وفقا لما ذكرته شرطة مقاطعة كولومبيا لمحطة تلفزيون دبليو دي أر دبليو. وافادت الشرطة بإن مروحيات ومسيرات تحلق في الجو من أجل إلقاء القبض على المشتبه به. وأصدر حاكم جورجيا برايان كيمب بيانا على منصة التواصل الاجتماعي إكس بشأن إطلاق النار.