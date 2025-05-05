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الفاتيكان يُكثف الاستعدادات لانتخاب البابا الجديد

كاردينالان قرب كاتدرائية القديس بطرس
5 مايو 2025 20:31

قال الفاتيكان اليوم الاثنين إن جميع الكرادلة البالغ عددهم 133 والمتوقع مشاركتهم في الاجتماع السري لانتخاب بابا جديد وصلوا إلى روما.
ويبدأ الاجتماع السري في كنيسة "سيستين"، بعد ظهر يوم الأربعاء القادم.
ويحق لجميع الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عاماً المشاركة في اختيار خليفة للبابا فرانسيس الذي توفي الشهر الماضي.
وتجرى اجتماعات الكرادلة على مدار بضعة أيام يقومون خلالها بالتصويت مرات عدة إلى أن يفوز أحد المتنافسين بأغلبية 75 بالمئة اللازمة ليصبح البابا.
ويجتمع الكرادلة الكاثوليك في العالم بشكل يومي تقريباً منذ اليوم التالي لوفاة البابا فرنسيس في 21 أبريل الماضي، لمناقشة وضع الكنيسة التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار.
وقال الفاتيكان، إن 180 كاردينالاً، من بينهم 132 ناخباً، شاركوا في اجتماع صباح اليوم الاثنين، مضيفاً أن الكاردينال رقم 133 ممن لهم حق التصويت موجود أيضاً في روما، لكنه لم يشارك في المناقشات.
وأفاد الفاتيكان، أن اثنين من الكرادلة، أحدهما من إسبانيا والآخر من كينيا، لن يشاركا في الاجتماع لأسباب صحية.
ومن المقرر أن يعقد الكرادلة جلسة ثانية من المناقشات بعد ظهر اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تكون الجولة الأخيرة غداً الثلاثاء.

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المصدر: رويترز
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