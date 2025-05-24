4 مخابز فقط تعمل بقطاع غزة من أصل 50

غزة (وكالات)

أعلن رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة عبد الناصر العجرمي، أمس، أن أربعة مخابز فقط تم تشغيلها من أصل 25 مخبزاً متعاقدا مع برنامج الأغذية العالمي.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا» عن العجرمي قوله إن المخابز الأربعة تم تشغيلها في دير البلح وسط القطاع، مشيراً إلى أن «الاحتلال يمنع تشغيل عدد من المخابز الرئيسية في عدد من المناطق، بسبب إجباره السكان على النزوح منها وتصنيفها بأنها منطقة حمراء».

وأوضح أن محافظة خان يونس لم يتم تشغيل أي مخبز فيها بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة والقصف المتواصل ونزوح معظم مناطقها، لافتاً إلى «منع الاحتلال تشغيل مخبز القلعة الرئيسي في المحافظة، أو غيرها». وأوضح أنه تم تشغيل مخبز في مخيم النصيرات وسط القطاع ليوم واحد، ثم أعيد إغلاقه بسبب حالة الفوضى وعدم قدرة المخبز على تحمل أفواج الجوعى الذين اقتحموا المخبز. أما بخصوص شمال القطاع، فنوه العجرمي إلى أن معظم مخابزه تم استهدافها، كما أن الأخرى التي تبقت لا يمكنها العمل في ظل اشتداد الحرب والقصف المتواصل.

وأكد أن 50 مخبزاً هي مجموع ما تبقى من أصل 140 مخبزاً، تم قصفها، مع العلم أن 25 من هذه المخابز هي المعروف مصيرها، لتعاقدها مع برنامج الأغذية العالمي، فيما لا يعرف مصير 25 مخبزاً آخر منذ مارس الماضي.