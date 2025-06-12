المملكة المتحدة تشهد أشد أيام العام حرارة في 2025

من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة عواصف رعدية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، إلا أن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون أن تشهد البلاد أيضا أشد الأيام حرارة خلال العام، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الخميس.

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية بأن بعض المناطق قد تشهد هطول أمطار بارتفاع يصل إلى نحو 2 بوصة (50 ملليمترا) خلال ساعات قليلة، ورياحا بسرعة تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة، خلال الفترة بين اليوم الخميس وبعد غد السبت. وتصل درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية يوم غد الجمعة، مما سيجعله أشد الأيام حرارة خلال عام 2025، حيث سيأتي الرقم متجاوزا درجة 3ر29 درجة مئوية التي تم تسجيلها في كيو جاردنز بغرب لندن في الأول من مايو الماضي. ويعني ذلك أن هناك أجزاء من المملكة المتحدة قد تكون أشد حرا من إيبيزا وميكونوس، ولوس أنجلوس.