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«الأونروا»: غزة بلا وقود منذ 100 يوم

طفل يحمل كرتونة مساعدات مقدمة من «الأونروا» في دير البلح (أرشيفية)
17 يونيو 2025 01:48

غزة (الاتحاد)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، أن إسرائيل تمنع دخول الوقود إلى قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم، الأمر الذي يهدد بتوقف كلي للعمليات الإنسانية في القطاع المحاصر.
وأفادت الوكالة بمنشور على منصة «إكس» بأن قطاعات الصحة والمياه والغذاء والاتصالات في خطر جراء الحصار الإسرائيلي على الفلسطينيين بالقطاع.
وشددت الأونروا على أن العمليات الإنسانية لا يمكن أن تُجرى من دون وقود، وتابعت: «بدون الوقود، ستُزهق الأرواح»، مؤكدة على «وجوب رفع الحصار» الإسرائيلي عن القطاع.

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