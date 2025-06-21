إحباط تهريب آلاف السلاحف في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية الجمعة إنقاذ 3427 سلحفاة صغيرة خلال محاولة تهريبها واعتقال رجل متهم بالاتجار غير المشروع بالحياة البرية.

واكتشف عناصر الأمن الشحنة خلال عملية تفتيش على إحدى طرق ولاية تشياباس في جنوب المكسيك. وذكر مكتب المدعي العام الفدرالي لحماية البيئة في بيان أن الحيوانات كانت "مُخزنة في صناديق كرتونية كانت تعج" بهذه السلاحف.

وسُلّم السائق إلى عناصر الأمن الفدراليين لإحالته إلى المدعي العام.

هذه الحيوانات هي سلاحف المياه العذبة من نوع "تراكيميس فينوستا" Trachemys venusta، والمعروفة أيضا باسم سلاحف الهيكوتيا، وهو نوع ينحدر من المكسيك وأميركا الوسطى وكولومبيا.

ويخضع هذا النوع الذي يُؤكل لحمه في أميركا الوسطى وجنوب المكسيك أو يُباع كحيوان أليف، لنظام حماية خاص في المكسيك بسبب الإفراط في استغلاله.

وأوضح مكتب المدعي العام أن "الحيوانات كانت تُنقل من دون وثائق تثبت أصلها القانوني، ما يُشكل انتهاكا للوائح البيئية الحالية".

نُقلت السلاحف إلى وحدة متخصصة لتحديد إمكانية إعادة إدخالها إلى بيئتها الطبيعية.



