السويد: لا يمكننا أن نظل مجرد متفرجين على أوضاع غزة

بريشتينا (الاتحاد)



وصفت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينرغارد الوضع بقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بأنه «بالغ الخطورة»، داعية إلى التحرك وعدم البقاء متفرجين.

وأضافت الوزيرة السويدية، خلال تصريحات صحفية، أمس، أن السويد تُعد ثاني أكبر دولة تقدم مساعدات إنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة، معربةً عن خيبة أمل بلادها الكبيرة بسبب عدم تمكنها من إيصال هذه المساعدات بسبب الحصار الإسرائيلي.

وشددت على أنه لا ينبغي نسيان «الوضع بالغ الخطورة» في غزة، وحذّرت قائلة: «الناس يعانون، ولا يمكننا أن نظل مجرد متفرجين».