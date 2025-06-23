الثلاثاء 24 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السويد: لا يمكننا أن نظل مجرد متفرجين على أوضاع غزة

وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينرغارد (وكالات)
24 يونيو 2025 01:49

بريشتينا (الاتحاد)

وصفت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينرغارد الوضع بقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بأنه «بالغ الخطورة»، داعية إلى التحرك وعدم البقاء متفرجين.
وأضافت الوزيرة السويدية، خلال تصريحات صحفية، أمس، أن السويد تُعد ثاني أكبر دولة تقدم مساعدات إنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة، معربةً عن خيبة أمل بلادها الكبيرة بسبب عدم تمكنها من إيصال هذه المساعدات بسبب الحصار الإسرائيلي.
وشددت على أنه لا ينبغي نسيان «الوضع بالغ الخطورة» في غزة، وحذّرت قائلة: «الناس يعانون، ولا يمكننا أن نظل مجرد متفرجين».

أخبار ذات صلة
ترامب يعلن وقف إطلاق نار شامل بين إيران وإسرائيل
الإمارات تدعو لمعالجة قضايا المنطقة عبر المسار الدبلوماسي
السويد
غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
آخر الأخبار
ترامب يعلن وقف إطلاق نار شامل بين إيران وإسرائيل
الأخبار العالمية
ترامب يعلن وقف إطلاق نار شامل بين إيران وإسرائيل
اليوم 02:29
إطلاق صواريخ اعتراضية عقب استهداف قاعدة العديد في الدوحة (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: استهداف قطر مخالفة واضحة للقانون الدولي
اليوم 01:49
أفراد الطوارئ في موقع اصطدام بعد هجوم صاروخي من إيران على إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لمعالجة قضايا المنطقة عبر المسار الدبلوماسي
اليوم 01:49
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة سكان غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تغيث آلاف النازحين في غزة
اليوم 01:49
إدانات عربية غير مسبوقة لاستهداف قطر
الأخبار العالمية
إدانات عربية غير مسبوقة لاستهداف قطر
اليوم 01:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©