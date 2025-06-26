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إسبانيا: الوضع في غزة بلغ مرحلة كارثية من الإبادة الجماعية

فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مطبخ خيري بمخيم النصيرات (رويترز)
27 يونيو 2025 01:13

بروكسل (الاتحاد)

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قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس، إن الوضع في قطاع غزة بلغ «مرحلة كارثية من الإبادة الجماعية»، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية التعاون مع إسرائيل بشكل فوري.
وأشار سانشيز في تصريح أدلى به للصحفيين قبيل انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى تقرير حديث أصدره الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي تناول الوضع في غزة، ووصف الوضع بأنه «إبادة جماعية».
وأكد أنه من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن إسرائيل تنتهك التزاماتها، مشدداً على ضرورة أن يعلق الاتحاد الأوروبي اتفاق التعاون معها على الفور.
ودعا رئيس الحكومة الإسبانية «دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف واضح ومتسق مع القيم الأوروبية وحقوق الإنسان من خلال تعليق العمل باتفاقية التعاون الموقعة مع إسرائيل»، مشدداً على أن «الصمت أو التساهل أمام ما يحدث في غزة غير مقبول أخلاقياً وسياسياً».

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