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ترامب يرفع رسوم دخول المتنزهات

ترامب يرفع رسوم دخول المتنزهات
4 يوليو 2025 13:50

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة أمراً تنفيذياً سيجعل رسوم دخول المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة أكثر تكلفة للسياح الأجانب.
وقال ترامب لأنصاره في أيوا، رابطاً سياسته بأحد شعاراته المعروفة: «أميركا أولاً»، إن الرسوم بالنسبة للمواطنين الأميركيين ستبقى كما هي.
ويمنح المرسوم أيضاً المقيمين في الولايات المتحدة أولوية الوصول في أي نظام تصاريح أو حجوزات تديره خدمة المتنزهات الوطنية.
وغالباً ما يكون الطلب على مواقع التخييم ودخول المتنزهات مرتفعاً، خاصة في أشهر الصيف.
ويقول البيت الأبيض إن الإيرادات المتزايدة من السياح الأجانب ستدر مئات الملايين من الدولارات لمشاريع الحفاظ على البيئة وتساعد في معالجة الأعمال المتأخرة من الصيانة.
وقال البيت الأبيض إنه من العدل أن يدفع المواطنون الأميركيون أقل من الآخرين لأن دافعي الضرائب الأميركيين يمولون المتنزهات الوطنية.
وأوضح مكتب الرئيس أن جميع الزوار حالياً، بغض النظر عن جنسيتهم، يدفعون نفس الرسوم، مما يعني أن المواطنين الأميركيين يدفعون فعلياً أكثر بشكل عام بسبب مساهماتهم الضريبية.
ولم يحدد الإعلان المبلغ الذي سيتعين على غير المقيمين في الولايات المتحدة دفعه، أو كيفية عمل نظام الأفضلية.
وتختلف رسوم الدخول إلى المتنزهات الوطنية الأميركية، وبعضها لا يفرض أي رسوم على الإطلاق.
وعلى سبيل المثال، تفرض متنزهات يلوستون ويوسيميتي وجراند كانيون حالياً 35 دولاراً لكل مركبة أو 70 دولاراً للتصريح السنوي، بينما يعد متنزه جريت سموكي ماونتنز الوطني في نورث كارولينا، وهو الأكثر زيارة في عام 2024، مجانياً.

 

 

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