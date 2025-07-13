الإثنين 14 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ميلوني تحذّر من "حرب تجارية بين الدول الغربية"

جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا
13 يوليو 2025 22:44

حذّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأحد، من احتمال اندلاع "حرب تجارية داخل دول الغرب".
وقالت ميلوني، في بيان نقله مكتبها، إن "حربا تجارية داخل دول الغرب من شأنها أن تضعفنا جميعا في مواجهة التحديات العالمية التي نتعرض لها معا".
وأضافت "أوروبا تملك القوة الاقتصادية والمالية اللازمة لتأكيد موقفها والتوصل إلى اتفاق عادل وسليم. وستقوم إيطاليا بدورها. كعادتها" وذلك فيما يؤخّر الاتحاد الأوروبي رده على أمل التوصل إلى اتفاق.
وأعلن ترامب، أمس السبت، فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على المكسيك والاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأحد، أن بروكسل ستمدد تعليق الرسوم الجمركية المضادة ردا على الرسوم الأميركية على الصلب والألمنيوم، مع سعيها للتوصل إلى اتفاق يجنب الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية باهظة.

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يرجئ فرض رسوم على السلع الأميركية
ألمانيا تدعو لإجراء حاسم بشأن الرسوم الجمركية الأميركية
المصدر: وكالات
جورجيا ميلوني
حرب تجارية
الدول الغربية
الرسوم الجمركية
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
13 يوليو 2025
الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
علوم الدار
الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
13 يوليو 2025
فلسطينيات ينتظرن استلام أكياس طحين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل أطفال في قصف صاروخي إسرائيلي عند نقطة مياه
اليوم 01:24
أعمدة الدخان تتصاعد جراء قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الوسطاء يترقبون تدخلاً أميركياً لإنعاش المفاوضات
اليوم 01:24
شرطي ينتظر أحد السكان أثناء إخلاء بلدة كوستيانتينيفكا الأوكرانية الحدودية (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية الحلول السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©