ميلوني تحذّر من "حرب تجارية بين الدول الغربية"

حذّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأحد، من احتمال اندلاع "حرب تجارية داخل دول الغرب".

وقالت ميلوني، في بيان نقله مكتبها، إن "حربا تجارية داخل دول الغرب من شأنها أن تضعفنا جميعا في مواجهة التحديات العالمية التي نتعرض لها معا".

وأضافت "أوروبا تملك القوة الاقتصادية والمالية اللازمة لتأكيد موقفها والتوصل إلى اتفاق عادل وسليم. وستقوم إيطاليا بدورها. كعادتها" وذلك فيما يؤخّر الاتحاد الأوروبي رده على أمل التوصل إلى اتفاق.

وأعلن ترامب، أمس السبت، فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على المكسيك والاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأحد، أن بروكسل ستمدد تعليق الرسوم الجمركية المضادة ردا على الرسوم الأميركية على الصلب والألمنيوم، مع سعيها للتوصل إلى اتفاق يجنب الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية باهظة.