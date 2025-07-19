قتلى في قصف استهدف مناطق في أوكرانيا

أسفر قصف عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ في أوكرانيا، بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم السبت بعد ليلة جديدة من الضربات بالمسيّرات والصواريخ.

وسقط صاروخ في بلدة "فاسيلكيفسكا" في منطقة دنيبروبيتروفسك (وسط شرق)، متسببا بمقتل شخصين على الأقلّ، وفق ما أعلن الحاكم سيرغي ليساك عبر تطبيق "تلغرام".

كما تعرّضت مدينة أوديسا وضاحيتها في جنوب أوكرانيا لهجمات مسيّرات.

وأفادت الشرطة الوطنية عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في القصف الذي تسبّب في اندلاع حرائق عملت فرق الإطفاء على إخمادها.

وأعلن سلاح الجوّ الأوكراني أن 344 مسيّرة و35 صاروخا أطلقوا في الليل على أوكرانيا، مؤكدا إسقاط 208 من هذه المقذوفات.

وأورد الجيش أن "خمسة صواريخ و30 مسيّرة هجومية أصابت 12 موقعا وتساقطت شظايا مقذوفات في سبعة مواقع".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية من جهتها في تقريرها اليومي عن قصفها "مجمّعا عسكريا صناعيا" في الليل في أوكرانيا بمسيّرات وصواريخ.