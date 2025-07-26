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قتيلان بضربات استهدفت روسيا

جندي أوكراني يطلق قذائف
26 يوليو 2025 16:59

قُتل شخصان، على الأقل، اليوم السبت، في هجوم بطائرة مسيّرة على منطقة روستوف الواقعة في جنوب غرب روسيا، وفقا لحاكم المنطقة.
وقال يوري سليوسار حاكم منطقة روستوف، عبر تطبيق تلغرام "في منطقة زيموفنيكوفسكي (...) اندلعت النيران في سيارة إثر هجوم بطائرة مسيّرة. قُتل شخصان".
وأضاف حاكم المنطقة، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، أن الكهرباء انقطعت عن صف من المنازل بسبب سقوط طائرة بدون طيار.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت واعترضت 54 مسيّرة بما فيها 24 في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا ليل الجمعة السبت.

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المصدر: وكالات
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أوكرانيا
قصف
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