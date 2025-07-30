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ثوران بركان في أقصى شرق روسيا

أرشيفية
30 يوليو 2025 17:07

ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أن بركان كليوتشيفسكوي في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا بدأ في الثوران، بعد زلزال قوي ضرب المحيط الهادئ، اليوم الأربعاء.
وقال معهد الجيوفيزياء الروسي عبر حسابه على "تليغرام": "لقد ثار بركان كليوتشيفسكوي"، ونشر صوراً ومقاطع فيديو عدة تظهر ألسنة لهب تتصاعد. 
وأضاف المعهد: "رُصد تدفق حمم منصهرة على المنحدر الغربي. وهج قوي فوق البركان وانفجارات".
وكانت هيئة روسية للمسح الجيولوجي قد أفادت بأن الزلزال، الذي وقع قبالة الجزيرة الروسية، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر، هو الأعنف في هذه المنطقة منذ عام 1952، محذّرة من خطر حدوث هزّات ارتدادية عنيفة للغاية.

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المصدر: وكالات
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