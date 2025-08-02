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أوكرانيا تقصف منشأتين للنفط في روسيا

حريق قيل إنه في منشأة للنفط في روسيا
2 أغسطس 2025 16:54

أعلنت أوكرانيا أنها شنت هجمات بطائرات مسيرة على مناطق روسية، ليل الجمعة/السبت، مما أدى إلى وقوع انفجارات وحرائق في منشآت لمعالجة النفط.
وقال الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إنه قصف مصفاة "ريازان" النفطية الروسية، مما تسبب في نشوب حريق.
 وأكدت السلطات في منطقة "ريازان" وقوع هجمات بطائرات مسيرة، وقالت إن الحطام من المسيرات التي تم اعتراضها ضربت مواقع صناعية، رغم عدم ورود تقارير رسمية عن وقوع أضرار أو إصابات
كما ذكرت قوات الأنظمة المسيرة الأوكرانية، في بيان على تطبيق "تلغرام"، أنها قصفت منشأة "آنانفتي‭ ‬برادوكت" لتخزين النفط في منطقة "فورونيج". 
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية اعترضت أو دمرت 112 مسيرة عبر ثماني مناطق روسية.

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الجيش الروسي يعترض 112 مسيرة أوكرانية
المصدر: وكالات
مصفاة نفط
روسيا
قصف
منشأة نفطية
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