حركة نزوح كبيرة في اللاذقية مع تجدد حرائق الغابات

دمشق (الاتحاد)

تكافح فرق الدفاع المدني السوري، بالتعاون مع متطوعين من أهالي ريف جبلة في محافظة اللاذقية، في شمال غربي سوريا، للتصدي لحرائق واسعة اندلعت في المنطقة، وسط مخاوف من توسع رقعة الحرائق بشكل أكبر، وخسارة المزيد من غابات المنطقة.

وتجددت الحرائق في غابات ريف اللاذقية الشمالي قرب الحدود مع تركيا في منطقتي اليمضية وكسب. ونشر الدفاع المدني السوري صوراً تظهر جهود عمليات الإطفاء للحرائق الحراجية الضخمة المندلعة في منطقتي بروما وارا في جبل الأكراد، وفي منطقتي كسب واليمضية بريف اللاذقية الشمالي.

وكانت منظمة الزراعة والتنمية الريفية قد كشفت في تقرير الشهر الماضي، أن الحرائق الواسعة أسفرت عن تدمير أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي الحرجية والزراعية، أي ما يعادل أكثر من 3 في المئة من إجمالي الغطاء الحراجي في سوريا.

وامتدت ألسنة اللهب إلى ما لا يقل عن 28 موقعاً في ريف اللاذقية، ملحقة دماراً واسعاً في الغابات والمزارع ومنازل المدنيين. واضطر أكثر من 1120 شخصاً إلى مغادرة منازلهم، في حين يقدر عدد المتضررين بنحو 5 آلاف شخص.