السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
زيلينسكي يعلن عن قمة مع ترامب بواشنطن

زيلينسكي يعلن عن قمة مع ترامب بواشنطن
16 أغسطس 2025 12:34

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أنّه سيتوجه الإثنين إلى واشنطن ليناقش مع نظيره الأميركي دونالد ترامب وضع حد للحرب.
وجاء إعلان زيلينسكي بعد مكالمة هاتفية أجراها مع ترامب، وقال إنّ الأخير أطلعه خلالها على "النقاط الرئيسية" في محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمتهما في ألاسكا.
وأضاف زيلينسكي "الإثنين، سألتقي مع الرئيس ترامب في العاصمة واشنطن، لمناقشة كافة التفاصيل المتعلّقة بإنهاء الحرب".
وأضاف "أنا ممتن لهذه الدعوة".
وأشار زيلينسكي إلى أنّه أجرى "مكالمة مطوّلة وموضوعية مع ترامب"، بدأت كمحادثة ثنائية، قبل أن ينضم إليها قادة أوروبيون.
ويعقد اللقاء في واشنطن بعد ثلاثة أيام من محادثات أجراها ترامب مع بوتين في ألاسكا، لم يتم التوصل خلالها إلى إعلان عن وقف لإطلاق النار.
وغداة القمة الأميركية-الروسية، دعا زيلينسكي القادة الأوروبيين إلى الانخراط في "كلّ مرحلة" من المحادثات.
كذلك أكد أنّه مستعد لعقد اجتماع ثلاثي مع ترامب وبوتين، وهو ما كانت تدفع كييف نحوه بينما رفضه الكرملين.
وقال زيلينسكي إنّ "أوكرانيا تؤكد أنّ القضايا الأساسية يمكن مناقشتها على مستوى الرؤساء"، مشيرا إلى أنّ "الصيغة الثلاثية مناسبة لذلك". 

المصدر: آ ف ب
