الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

50 قتيلاً بهجوم على مسجد في نيجيريا

أفراد من الشرطة النيجيرية (أرشيفية)
21 أغسطس 2025 01:29

مايدوجوري (وكالات) 

أعلن مسؤولون محليون وسكان، أمس، أن عدد القتلى جراء هجوم شنه مسلحون على مسجد ومنازل قريبة منه في ولاية كاتسينا بشمال غرب نيجيريا ارتفع إلى 50 شخصاً على الأقل، كما اختطف نحو 60 آخرين.
وقع الهجوم صباح أمس الأول في بلدة أونجوان مانتاو النائية بمنطقة مالومفاشي خلال صلاة الفجر في المسجد.
وقال شهود إن المسلحين وصلوا على دراجات نارية وأطلقوا النار داخل المسجد قبل أن ينتشروا في أنحاء القرية.
وقال أمينو إبراهيم، النائب عن منطقة مالومفاشي، إن ما لا يقل عن 30 شخصاً قُتلوا، فيما أُحرق 20 آخرون أحياء، واصفاً ما جرى بأنه سلسلة من الهجمات الوحشية التي استهدفت المجتمع المحلي.

نيجيريا
هجوم مسلح
الشرطة النيجيرية
