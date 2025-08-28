الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بركان ياباني يقذف حممه البركانية على ارتفاع 5500 متر

بركان ياباني يقذف حممه البركانية على ارتفاع 5500 متر
28 أغسطس 2025 11:32

ثار بركان جبل شينموي في جزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غرب اليابان، اليوم، مطلقاً سحابة من الرماد على ارتفاع 5500 متر فوق فوهة البركان.

ونقلت وكالة "كيودو" عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الثوران الذي وقع صباح اليوم أدى إلى إرسال مواد بركانية إلى ارتفاع 5000 متر فوق قمة البركان للمرة الأولى منذ 3 يوليو الماضي.

وأبقت الوكالة على حالة التأهب عند المستوى الثالث على مقياس من خمس درجات، داعية الجميع إلى الامتناع عن الاقتراب من البركان في محافظتي ميازاكي وكاجوشيما.

وبركان جبل شينموي، هو واحد من 50 بركانًا نشطًا تخضع للمراقبة المستمرة في اليابان، وثار للمرة الأولى عام 2018.

المصدر: وام
بركان
اليابان
