محتجون يحاولون اقتحام مقر إقامة طالبي لجوء في بريطانيا

قالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص، اليوم السبت، بعدما حاول ملثمون اقتحام فندق في لندن استخدمته الحكومة لإيواء طالبي لجوء، وذلك بعد يوم من حصولها على حكم قضائي يسمح لها باستخدام فندق آخر لإيواء المهاجرين.

وأوضح شرطة العاصمة أن مجموعتين من المحتجين المناهضين للاجئين توجهتا في مسيرة إلى فندق "كراون بلازا" بالقرب من مطار هيثرو قبل أن يحاول بعضهم اقتحامه.

وأضافت أن اثنين من أفراد الشرطة تعرضا لإصابات طفيفة.

وقال آدم سلونيكي المسؤول في الشرطة، في بيان "نتفهم تأجج المشاعر فيما يتعلق بهذه القضايا لكن إذا جرى تجاوز خط الاحتجاج السلمي نحو ارتكاب جريمة، ومنها إصابة أفرادنا، سنتخذ إجراءات فورية".

وفي حادثة منفصلة، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة رجال في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة أمام فندق آخر يستخدم لإيواء طالبي اللجوء في "إيبينج" بشرق لندن.

وفازت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، أمس الجمعة، بحكم قضائي ألغى قرارا قضائيا سابقا بطرد طالبي اللجوء من الفندق في "إيبينج" حيث اتُهم أحد المقيمين فيه باعتداء.