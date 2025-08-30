الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

محتجون يحاولون اقتحام مقر إقامة طالبي لجوء في بريطانيا

معارضون للهجرة يحتجون أمام فندق يأوي طالبي لجوء في لندن
30 أغسطس 2025 23:04

قالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص، اليوم السبت، بعدما حاول ملثمون اقتحام فندق في لندن استخدمته الحكومة لإيواء طالبي لجوء، وذلك بعد يوم من حصولها على حكم قضائي يسمح لها باستخدام فندق آخر لإيواء المهاجرين.
وأوضح شرطة العاصمة أن مجموعتين من المحتجين المناهضين للاجئين توجهتا في مسيرة إلى فندق "كراون بلازا" بالقرب من مطار هيثرو قبل أن يحاول بعضهم اقتحامه.
وأضافت أن اثنين من أفراد الشرطة تعرضا لإصابات طفيفة.
وقال آدم سلونيكي المسؤول في الشرطة، في بيان "نتفهم تأجج المشاعر فيما يتعلق بهذه القضايا لكن إذا جرى تجاوز خط الاحتجاج السلمي نحو ارتكاب جريمة، ومنها إصابة أفرادنا، سنتخذ إجراءات فورية".
وفي حادثة منفصلة، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة رجال في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة أمام فندق آخر يستخدم لإيواء طالبي اللجوء في "إيبينج" بشرق لندن.
وفازت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، أمس الجمعة، بحكم قضائي ألغى قرارا قضائيا سابقا بطرد طالبي اللجوء من الفندق في "إيبينج" حيث اتُهم أحد المقيمين فيه باعتداء.

أخبار ذات صلة
بريطانيا.. نقض حكم يمنع من إيواء طالبي لجوء في فندق
بريطانيا: لا حل سحرياً للهجرة غير النظامية
المصدر: وكالات
طالبو اللجوء
بريطانيا
الهجرة
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون خلال تدريبات عسكرية في زابوريزهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا ترفض إقامة منطقة عازلة على الحدود مع روسيا
اليوم 02:43
أفراد من قوات الأمن السورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حملة أمنية تستهدف خلايا إرهابية غربي سوريا
اليوم 02:43
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل طفلين بانفجار مقذوف «حوثي» في لحج
اليوم 02:43
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة
اليوم 02:43
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
الأخبار العالمية
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
اليوم 02:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©