الأحد 31 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية

الدنمارك: إسرائيل تقوض حل الدولتين

آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
31 أغسطس 2025 02:42

كوبنهاجن (وكالات)

قال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، أمس، إن إسرائيل تقوّض حالياً حل الدولتين من خلال إجراءاتها في غزة.
وأضاف راسموسن للصحافيين عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن أن «إسرائيل تقوّض حالياً حل الدولتين». وأضاف أن بلاده ستحث الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على الموافقة على تعليق جزئي لاتفاق الشراكة مع إسرائيل. 
وذكر راسموسين أن الدنمارك تريد تعليق الفصل المتعلق بالتجارة في الاتفاق، رداً على الوضع في غزة، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء. وتابع أن «الدنمارك تؤيد فرض عقوبات على وزراء الحكومة الإسرائيلية، وفرض رسوم جمركية وحظر الصادرات من المستوطنات الإسرائيلية وحلول مبتكرة أخرى».  غير أن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قال خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، أمس، إن برلين لن توافق في الوقت الحالي على مقترح المفوضية الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل على خلفية الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

