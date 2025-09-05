السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش بشأن حصر السلاح في يد الدولة

اجتماع الحكومة اللبنانية برئاسة جوزيف عون (أف ب)
6 سبتمبر 2025 01:06

بيروت (الاتحاد)

أقرّت الحكومة اللبنانية، أمس، خطة الجيش اللبناني بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مشيرةً إلى أن الخطة التي جرى إقرارها خلال الجلسة التي ترأسها الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا، لا تتضمن مهلة زمنية جديدة، إذ إن المهلة حُدِّدت في قرار مجلس الوزراء الصادر في الخامس من أغسطس الماضي، وهي نهاية العام الجاري.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، أن قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، عرض خطة الجيش لحصر السلاح، وغادر الجلسة.
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، أن مجلس الوزراء، استمع لخطة الجيش ورحب بها، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية جدد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، ونوّه بالدبلوماسية اللبنانية التي واكبت التجديد لقوات «اليونيفيل»، واعتبر القرار بمثابة «انتصار للبنان»، حسبما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وأضاف أنّ «رئيس الجمهورية تطرق إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية، وشدد على وجوب أن تتم ​الانتخابات النيابية​ في وقتها».
وكشف مرقص أنّ «رئيس الحكومة نواف سلام أشار إلى أنّه لا استثمارات ما لم تتوافر شروط الأمن والأمان في البلاد، وهذا ما تأكدت منه خلال زياراتي إلى فرنسا ومصر».

اجتماع الحكومة اللبنانية برئاسة جوزيف عون (أف ب)
