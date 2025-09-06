الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

واشنطن ترسل مساعدات إنسانية لضحايا الفيضانات في باكستان
6 سبتمبر 2025 15:02

قدمت الولايات المتحدة من خلال القيادة المركزية للجيش، مساعدات إنسانية لدعم سكان المناطق المتضررة من الفيضانات في باكستان.
وقالت إدارة العلاقات العامة للخدمات المشتركة في بيان إنه تم جدولة ست رحلات إغاثة تحمل إمدادات أساسية، بما في ذلك خيام ومضخات سحب المياه ومولدات، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم السبت.
ووصلت الشحنة الأولى اليوم السبت، حيث حضر القائم بالأعمال الأميركي وقائد القيادة المركزية بالجيش حفل الاستقبال وسلما مواد الإغاثة بشكل رسمي للجيش الباكستاني. وسيتم إرسال الإمدادات إلى مخيمات الإغاثة من الفيضانات التي أقامها الجيش الباكستاني لتوزيعها على السكان المتضررين.

