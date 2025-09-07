الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 60 شخصاً في هجوم مسلح بنيجيريا

وحدة من جيش نيجيريا
7 سبتمبر 2025 09:44

قتل 60 شخصاً على الأقل جراء هجوم نفذه مسلحون على قرية شمال شرق نيجيريا، يقطنها مدنيون عادوا مؤخراً من مخيم للنازحين تم إغلاقه.

وذكرت السلطات المحلية أن الهجوم وقع، ليل الجمعة الماضية، على قرية دارول جاما الواقعة عند الحدود بين نيجيريا والكاميرون، مشيرة إلى أن من بين الضحايا خمسة جنود من الجيش النيجيري.

وتشهد ولايات شمال شرق نيجيريا، منذ أكثر من عقد، أعمال عنف دامية.

ورغم الحملات العسكرية التي ينفذها الجيش النيجيري بدعم إقليمي ودولي، لا تزال تلك الجماعات تنفذ هجمات متفرقة على القرى والمواقع العسكرية، خصوصا في المناطق الحدودية مع الكاميرون والنيجر وتشاد.

المصدر: وام
نيجيريا
هجوم مسلح
