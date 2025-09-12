السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا توجه اتهاما إلى أوروبا بشأن المحادثات مع أوكرانيا

آثار قصف ومعارك في دونيتسك
12 سبتمبر 2025 16:35

وجهت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، اتهامات إلى الدول الأوروبية بشأن المحادثات الهادفة إلى إنهاء الأزمة التي بدأت في فبراير 2022 مع أوكرانيا.
وقال الكرملين إن هناك توقفا في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا متهما الدول الأوروبية بعرقلة عملية لا تزال موسكو منفتحة عليها.
وأوضح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين  للصحفيين "قنوات الاتصال قائمة وفعالة. لدى مفاوضينا فرصة للتواصل عبرها. لكن لأكون أكثر دقة هناك توقف في الوقت الحالي".
وأضاف بيسكوف "لا يزال الجانب الروسي مستعدا لمواصلة مسار الحوار السلمي. لكن الحقيقة هي أن الأوروبيين يعرقلون ذلك بالفعل".

المصدر: رويترز
