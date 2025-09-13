الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا تطلق قمرين اصطناعيين إلى الفضاء

علم روسيا
13 سبتمبر 2025 10:36

نجحت القوات الفضائية الروسية في إطلاق صاروخ "سويوز1.2 ب" من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانجيلسك الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أوردته وكالة "سبوتنيك" اليوم، إن الصاروخ حمل قمرا اصطناعيا لصالحها، بالإضافة إلى القمر التعليمي والبحثي "موزهاييتس 6".

وأوضحت أن "موزهاييتس 6" صمم من قبل أحد طلبة الأكاديمية العسكرية الفضائية "أ. ف. موزهاييتس"، ويستخدم لاختبار خوارزميات الملاحة الفضائية.

وكانت الوزارة أعلنت في مايو الماضي إطلاق صاروخ "سويوز 1.2 ب"، من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانجيلسك، حيث كان يحمل قمرا اصطناعيا عسكريا إلى مداره.

المصدر: وكالات
روسيا
الفضاء
الأقمار الاصطناعية
