الأخبار العالمية

قتيلان ومفقودون مع اجتياح الإعصار بوالوي لفيتنام

قتيلان ومفقودون مع اجتياح الإعصار بوالوي لفيتنام
29 سبتمبر 2025 10:56

لقي شخصان حتفهما وفُقد 17 آخرون بعد أن اجتاح الإعصار بوالوي وسط فيتنام، متسببًا في أمطار غزيرة وأمواج عاتية وانقطاعات للكهرباء. وأعلنت السلطات أن أحد الضحايا غرق في مياه الفيضانات بمدينة هوي، فيما لقي آخر حتفه جراء سقوط شجرة، بينما اعتبر 17 صيادًا في عداد المفقودين إثر غرق قاربين قبالة إقليم كوانج تشي.

الإعصار الذي وصلت سرعة رياحه عند اليابسة إلى 117 كيلومترًا في الساعة، تراجع لاحقًا إلى 74 كيلومترًا أثناء تحركه نحو لاوس. وقد ألحق أضرارًا بـ245 منزلًا وغمر أكثر من 3400 فدان من الأراضي الزراعية، فيما أجبرت الحكومة على إجلاء أكثر من 28 ألف شخص وإغلاق أربعة مطارات وتعليق مئات الرحلات الجوية.

وحذرت السلطات من خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية مع توقعات بوصول كميات الأمطار في بعض المناطق إلى 500 ملم حتى الثلاثاء.

وتُعد فيتنام من أكثر دول المنطقة عرضة للأعاصير القادمة من بحر الصين الجنوبي، حيث كان الإعصار نفسه قد أودى بحياة 10 أشخاص على الأقل في الفلبين الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات
فيتنام
إعصار
