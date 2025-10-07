الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

ترامب يفرض رسوماً 25% على الشاحنات المستوردة بدءاً من نوفمبر

ترامب يفرض رسوماً 25% على الشاحنات المستوردة بدءاً من نوفمبر
7 أكتوبر 2025 10:26

من المقرر توسيع نطاق الرسوم الجمركية على الشاحنات الثقيلة المستوردة التي يستهدفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع فرضها في موعد لاحق. وابتداء من أول نوفمبر، ستفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على جميع الشاحنات المتوسطة والثقيلة المستوردة إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن ترامب على منصته "تروث سوشال" يوم الاثنين.

وفي أواخر سبتمبر، كان ترامب قد أعلن عن رسوم جديدة بالمستوى نفسه، لكنها كانت تقتصر على الشاحنات الثقيلة فقط وكان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في أول أكتوبر. ولم يتضح بعد ما إذا كانت تلك الرسوم قد طبقت فعلاً. ويمثل إعلان الاثنين تأجيلاً وتوسيعاً للخطة السابقة في الوقت ذاته. لكن لم يعرف على الفور ما إذا كانت الرسوم الجديدة ستضاف إلى الرسوم القائمة، مثل المعدلات الخاصة بكل دولة.

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
ترامب
الولايات المتحدة الأميركية
